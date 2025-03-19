UEFA’dan tartışmalı hakem için karar çıktı: Rangers-Fenerbahçe maçını yönetmişti

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UEFA’dan tartışmalı hakem için karar çıktı: Rangers-Fenerbahçe maçını yönetmişti

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nden penaltılarla elendiği Rangers maçını yöneten ve tartışmalı kararlarla tepki çeken hakem Eskas için karar çıktı. UEFA, Norveçli hakeme yeni görev verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers'la oynadığı maçta düdük çalan Espen Eskas, verdiği kararlarla sarı-lacivertlilerin tepkisine neden olmuştu.

Özellikle Jose Mourinho maç sonrası Norveçli hakem Eskas'a tepki göstermiş ve "3 penaltımız verilmedi" demişti.

UEFA, Espen Eskas'a yeni bir görev verdi. Buna göre Norveçli hakem, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hırvatistan-Fransa maçında düdük çalacak.

Hırvatistan'ın Fransa'yı konuk edeceği maç 20 Mart Perşembe günü TSİ 22:45'te başlayacak.

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