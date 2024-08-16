UEFA'dan temsilcilerimizi yıkan açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan temsilcilerimizi yıkan açıklama

Avrupa liglerinde 3. ön eleme turlarının sona ermesiyle birlikte ülke puanı sıralaması değişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 3. Ön eleme turu dün akşam (Perşembe) oynanan mücadelelerle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’nde Lille’ye toplam skorda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde play-off mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi’nde Rapid Wien ile karşılaşan Trabzonspor 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi’ne düştü. Bordo-mavililer burada grup aşamasına kalmak için play-off turunda mücadele edecek.

Bir diğer temsilcimiz olan Başakşehir ise İberia’yı 2-0 mağlup ederek Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi.

Bu sonuçlar ile birlikte bu turda ülkemizi Avrupa’da temsil eden 3 kulüpten ikisi ( Fenerbahçe ve Trabzonspor) mağlubiyet alırken sadece biri (Başakşehir) mutlu sona ulaştı.

3. ön eleme turunun sona ermesiyle UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gitti.

Ülkemiz 35.300 puanla 10. Sırada kalırken 9. Sıradaki Çekya 36.350 puana ulaşarak aradaki makası iyice açtı.

İşte ülke puanı sıralaması:

8- Belçika - 43.400

9- Çek Cumhuriyeti - 36.350

10- Türkiye - 35.300

11- Norveç - 30.750

12- İsrail - 29.875

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