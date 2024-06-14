UEFA'dan tepki çeken Galatasaray hamlesi

Fatih Saboviç
UEFA'dan tepki çeken Galatasaray hamlesi

UEFA Galatasaray'a kaş yapayım derken göz çıkarttı.

Futbolseverlerin merakla beklediği EURO 2024 bugün ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak olan mücadele ile başlıyor.

Turnuvada F grubunda Çekya, Gürcistan ve Portekiz ile karşılaşacak olan millilerimiz ise ilk maçına Salı günü çıkacak.

Dortmund’da Signal Park’ta oynanacak Gürcistan maçı için millilerimiz hazırlıklarını sürdürürken UEFA’dan sürpriz bir paylaşım geldi.

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UEFA yaptığı paylaşımda, Süper Lig’de sezonu 102 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın milli takımdaki oyuncuları Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan’ı paylaştı.

UEFA’nın paylaşımı kısa sürede Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken Yunus Akgün’ün paylaşılmaması tepki topladı.

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