UEFA’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Kaynak: AA
UEFA’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

UEFA’dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret gerçekleşti. Ziyarette hakemlik konusunda görüşmeler oldu.

UEFA Kıdemli Hakem Gelişim Müdürü Miguel Solis Vazquez ve UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu Leonid Kaloshin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye'deki hakemlik gelişimi noktasında değerlendirme yapmak için UEFA tarafından görevlendirilen Miguel Solis Vazquez ve Leonid Kaloshin, 20-22 Kasım tarihlerinde TFF'nin Riva'daki tesislerinde hakemliğin farklı paydaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Vazquez ve Kaloshin, ziyaretin son gününde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Hacıosmanoğlu, Vazquez ve Kaloshin'e üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

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