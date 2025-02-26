UEFA’dan Trabzonspor’a teşekkür: Genç oyuncular tarih yazmıştı

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UEFA’dan Trabzonspor’a teşekkür: Genç oyuncular tarih yazmıştı

UEFA Gençlik Ligi’nde Juventus’u eleyen Trabzonspor’a UEFA’dan teşekkür geldi. UEFA, özellikle Juventus maçını çok sayıda taraftarın izlemesine dikkat çekti.

UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalan Trabzonspor U19 takımının başarısı, büyük yankı uyandırdı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı 20 bine yakın taraftarın takip etmesi, UEFA'nın da dikkatini çekti. Bu büyük ilgi karşısında UEFA, Trabzonspor Kulübü'ne bir teşekkür mektubu göndererek; taraftar katılımı, organizasyon kalitesi ve altyapıya verilen önemden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

UEFA ayrıca, bu ilgiyi tüm turnuva maçlarına yaymak istediklerini belirterek, Atalanta karşılaşmasında seyirci sayısının daha da artmasını umduklarını ifade etti.

Trabzonspor, 5 Mart'ta UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta'yı Papara Park'ta ağırlayacak. Bir önceki turda Juventus gibi güçlü bir rakibi deviren Bordo-Mavililer, aynı başarıyı Atalanta karşısında da tekrarlamak istiyor.

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