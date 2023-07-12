UEFA'nın EURO 2032 planı ortaya çıktı. Flaş Türkiye detayı

Editör: Fatma Demirkaya

İtalya ve Türkiye’nin ayrı ayrı başvurduğu Euro 2032 turnuvası için değerlendirmeye alan UEFA bu organizasyon için Ekim ayında flaş bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

ORTAKLAŞA YAPACAKLAR

İtalya basınından La Repubblica’nın haberine göre, UEFA, EURO 2032’ye ev sahipliği yapmak için başvuran Türkiye ve İtalya’nın organizasyonu ortak bir şekilde yapması formülünü değerlendirmeye aldı.

AÇILIŞ İSTANBUL'DA

Haberde ayrıca, UEFA’nın turnuvayı bu iki ülkenin ortaklaşa düzenlemesine karar vermesi durumunda her iki ülkeden de 6 stat belirleneceği, açılış maçının İstanbul’da final maçının ise Roma’da oynanacağı ifade edildi.