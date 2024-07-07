UEFA'nın maçta Erdoğan'ı neden ekrana getirmediği ortaya çıktı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün Hollanda'ya yenildiğimiz maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünde izledi ama yayıncı kuruluş tarafından hiç ekrana getirilmedi.

Oysa aynı yayıncı kuruluş İngiltere maçlarında prens William'ı defalarca ekrana getirmişti.

Alman Bild gazetesi bu çifte standardı önce yayıncı kuruluş RTL'ye sordu ve "Reji UEFA tarafından gerçekleştiriliyor" cevabı aldı.

Bunun üzerine UEFA yetkilileriyle görüşen Bild muhabiri Marc Schmidt şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa Futbol Federasyonu açıkça bozkurt işaretinden sonra oluşan siyasi havayı daha fazla gösteriyle alevlendirmekten kaçınmak istemiş."