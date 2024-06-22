UEFA'nın sansürü. Bunu neden yapıyor?

Portekiz'e 3-0 yenildiğimiz maçta farklı dakikalarda sahaya 4 taraftar girdi.

Amaçları Ronaldo ile fotoğraf çektirmekti.

Bunu sadece biri başardı, o da çocuktu.

Peki televizyon bunları neden göstermedi.

Nedeni UEFA'nın sansürü.

UEFA yetkilileri bu konu ile ilgili "Oyunun seyri açısından ilgi çekici olan her şey gösterilecek. Ancak holiganları ve futbolcularla selfi çekmeye çalışanları teşvik etmek istemiyoruz ve bu yüzden onları göstermiyoruz" dedi.

UEFA'nın bu görüşüne karşı çıkanlar da var.

Karşı görüşte olanlar yasak ve sansürün daha teşvik edici olduğunu, UEFA'nın yasak yerine sahaya girmeyi engelleyecek tedbirler alması gerektiğini söylüyor.