UEFA’nın Barcelona-Villarreal ve Milan-Como maçlarının Avrupa dışında oynanmasına onay vermesinin ardından FIFA, benzer girişimleri hukuken engellemek için çalışmalara başladı.

Guardian’ın haberine göre, FIFA bu tür karşılaşmaların tekrarlanmaması için hukuki bir zemin hazırlığına başladı. FIFA yönetimi, ulusal lig maçlarının kıta dışına taşınmasını “futbolun yerel bütünlüğüne zarar verebilecek bir uygulama” olarak değerlendiriyor.

Ulusal liglerin maçlarının kendi ülkeleri dışında oynanmasının önüne geçecek hukuki düzenlemeler üzerinde çalışmaya başlayan FIFA'nın önümüzdeki süreçte bu konuda katı bir tavır sergilemesi bekleniyor.