UEFA'nın şımarık çocuğu şeref yoksunu Dinamo Kiev

Yeni sezon hazırlıklarına resmen başlayan Fenerbahçe’nin programı dâhilindeki ilk durağı Rusya oldu. Sarı lacivertliler UEFA mafyasının Avrupa futbolundan men ettiği Rusya’da düzenlenecek dörtlü turnuva kapsamında oynayacağı 3 hazırlık maçıyla yeni sezona merhaba diyecek.

Fenerbahçe’nin Rusya yolculuğuna başladığı sırada UEFA’nın şımarık çocuğu Dinamo Kiev tarafından anlamsız ve çelişkili ifadelerle dolu, içerisinden pislik akan bir açıklama yayınlandı.

O açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'nın en büyük sadisti olan Putin'in maskesini takıp Dinamo'ya karşı ismini haykırınca kulübünüz sessiz kaldı. Şimdi neden böyle olduğu açık. Gazprom'un kan parası her şeyi gölgeledi, şeref ve vicdan yoksunu bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor. Tüm uygar medeniyetler bu katliama karşı birleşmişken kulübünüz terör sponsorlarının kanlı yardımlarını kabul ediyor.

Hiçbir şey, UEFA ve FIFA'nın Rus kulüplerini turnuvalardan uzaklaştırırken sizin para için onlarla turneye çıkmanızı haklı çıkaramaz, insani vasıflardan uzak bu katillere gidişinizin bedelini hiçbir para ödeyemez. Katillere, Ukrayna topraklarındaki kanlı eylemlerine devam etmeleri için yardım ediyorsunuz. Onların kötülüklerini meşru kılıyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü; onur yok, utanma yok, vicdan yok. Sana yazıklar olsun."

Kendi çaplarında Nazicilik oynayan bu mide bulandıran kulübün açıklamasını şimdi cümle cümle inceleyelim.

ANLIK REAKSİYONDAN MAĞDURİYET ÇIKARAN İKİYÜZLÜ KULÜP

“Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'nın en büyük sadisti olan Putin'in maskesini takıp Dinamo'ya karşı ismini haykırınca kulübünüz sessiz kaldı. Şimdi neden böyle olduğu açık.”

Türkiye’de misafir edilen, bilet gelirleri ülkesine bağışlanan ve yine ülkemizde alkışlarla sahaya çıkan ikiyüzlü ve nankör kulüp tarafından tribünlere yapılan uzun süren tahrikler anlık reaksiyona sebep oldu. Yaklaşık 20 saniye sürdü "Vladmir Putin" tezahüratları...

Ve Fenerbahçe Spor Kulübü yapılan açıklamada iddia edildiği gibi bu duruma sessiz kalmadı. Başkan Ali Koç anlayacakları dilden bir açıklama yapsaydı belki daha iyi anlarlardı.

Ali Koç, UEFA mafyasına ve şımarık çocuğuna yapılan ikiyüzlülüğü aynen şu sözlerle anlatmıştı:

“Avrupa’da ne garip paçavralar, simgeler açıldığını biliyor musunuz? UEFA çifte standart uygulamamalı. Sporla siyaset iç içe girmemeli. UEFA mı karar verecek tribünde ne tezahürat yapılacağına? Şırnak’ta yaşanan terör saldırısı sebebiyle milli takım siyah kol bandı takmak istedi, izin vermedi UEFA. Asker selamı olayı vardı Başakşehir’de. Hemen üstümüze çöktüler. Siz kendinizi siyasete soktunuz.”

RUSLARI OYUN DIŞINA İTİP MASABAŞI OYUNLARLA AYAKTA KALANLAR

“Gazprom'un kan parası her şeyi gölgeledi, şeref ve vicdan yoksunu bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor. Tüm uygar medeniyetler bu katliama karşı birleşmişken kulübünüz terör sponsorlarının kanlı yardımlarını kabul ediyor. Hiçbir şey, UEFA ve FIFA'nın Rus kulüplerini turnuvalardan uzaklaştırırken sizin para için onlarla turneye çıkmanızı haklı çıkaramaz, insani vasıflardan uzak bu katillere gidişinizin bedelini hiçbir para ödeyemez.”

Evet, Rus kulüpleri ve Rus sporcuları men ettirdiniz! Bunu tribünde Türk bayrağını yaktığınızda size yaptırım uygulamayan, Türkiye’de her gün şehit ateşi düşen evler varken bölücü terör örgütü propagandası yaptığınızda gözlerini kapatan, Filistinliler füzelerin altında can verirken İsrail futboluna yaptırım uygulamayan UEFA’yla, Irak’ta işlenen insanlık suçlarının ardından ABD futboluna yaptırım uygulamayan FIFA’yla beraber yaptınız.

Liste böyle uzar gider…

İSRAİL’E GİTTİKLERİNİ DÜŞÜNÜN

“Katillere, Ukrayna topraklarındaki kanlı eylemlerine devam etmeleri için yardım ediyorsunuz. Onların kötülüklerini meşru kılıyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü; onur yok, utanma yok, vicdan yok. Sana yazıklar olsun."

Fenerbahçe’nin kamp yapacağı ve katılacağı turnuvaya hiçbir kulüp veya gücün yorum hakkı olmadığı gibi, UEFA’nın şımarık çocuğu şeref yoksunu Dinamo Kiev kulübünün de yoktur.

Fenerbahçe ağır taştır altında kalırsınız.

Gözlerinizi kapatın ve Fenerbahçe’nin İsrail’e kamp yapmaya gittiğini düşünün.

DİNAMO KİEV’İN TÜRKLERE KARŞI AŞIRI MİSAFİRPERVER (!) TAVRI

Gelelim oyunu sahada değil masa başında oynamayı seven, savaş mağduru kisvesi altına sığınan bu kulübün saldırgan olaylarına:

2006’da Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına gittiğinde tribünde terör örgütü PKK’yı kast ederek açılan “Kürtler evinizi havaya uçururken biz de sizi sahada ezip geçeceğiz.” pankartı

2016'da Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanına gittiğinde Türk bayrağını yakan Dinamo Kievliler

Kimse masum ayağına yatmasın! Türkleri kendi ülkenizde nasıl karşıladığınızı herkes çok iyi biliyor. Kim olduğunuzu da herkes çok iyi biliyor.

Sevgi pıtırcığı değilsiniz.

Bir Türk kulübünün kamp yaptığı ve katılacağı turnuva hakkında konuşacak hadde hiç sahip değilsiniz.