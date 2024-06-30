UEFA'nın TFF'ye yapabileceği ters köşeyi açıkladı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takımımız yoluna devam ederken, EURO 2024’de yoluna devam eden baka bir Türk ise FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler…

Allah nazardan esirgesin…

Türkiye’de zaman zaman tartışılan, buna rağmen ülkemizin en iyi hakemlerinden birisi olarak gösterilen, dolayısıyla da EURO 2024’de görev verilen Halil Umut Meler, bugün oynanacak İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak…

Bizim adımıza gurur verici…

Şampiyonada daha önce Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya maçlarını yöneten ve başarılı da bir performans sergileyen Halil Umut Meler’de A Milli Takımımız gibi yüz güldürmeye devam ediyor ve devam edecek gibi de duruyor…

UEFA, Halil Umut Meler’e yarı final ya da final maçında sorumluluk verebilir mi?

Neden olmasın…

Duygusal olabilirim, ama meseleye mantıklı bir pencereden de bakarsak, sanki olabilir gibi geliyor bana…

Bildiğiniz gibi, 11 Aralık 2023’te oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü başkanı Faruk Koca sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler’i tek yumrukla yatırmış, sonrasında ise görevinden istifa etmiş ve tutuklanmıştı…

Ülkemizde yaşanan bu olay, bütün dünyada büyük bir infiale sebep olmuş, dolayısıyla da futbolumuz bu olaydan sonra zarar görmüştü…

Dünya medyası ile birlikte UEFA ve FIFA bu dramatik olaya duyarsız kalmamış, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Halil Umut Meler’e yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, saldırıyı kınamıştı…

Şimdi esas konumuza geliyorum; UEFA, Halil Umut Meler’in gönlünü kazanmak ve kendisinin yanında olduğunu göstermek adına, şampiyonanın yarıfinal veya finalini verirse kimse şaşırmasın…

Avrupalılar bizim gibi duygusal olmayabilirler…

Eyvallah…

Ama, hakemlerine sahip çıkma ve özellikle TFF’ye, MHK’ya ve kulüplerimize ve başkanlarına böyle bir görevlendirme yaparak ya da jest mesaj verebilirler mi?

Bilemiyorum..

UEFA, “Siz yerlerde süründürüyorsunuz, biz ise başımızın üzerinde gezdiriyoruz” diyebilir mi?

Valla diyebilir…

“İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara” hesabı…

En azından benim gönlümden geçen bu…

Yarı final ve final maçının talibi çok olur…

Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alırmış ya, final maçı da öyle…

Talibi çok olur, ama kararı kurul üyeleri verir…

Bir süre TFF’de Merkez Hakem Kurulu danışmanlığı da yapan UEFA Hakem Kurulu Başkanı İtalyan Roberto Rosetti başta olmak üzere, UEFA’nın hakemlerden sorumlu yöneticileri bir isim üzerinde uzlaşır ve bunu da kamuoyuyla paylaşırlar…

Infantino hakem atamalarına karışır mı?

Karışmazsa bile fikrini söyleyebilir…

Bu da Halil Umut Meler’in şansını bir tık artırır gibime geliyor…

Tabii ki, Halil Umut Meler’in bugün ortaya koyacağı performansı da göz ardı etmemek lazım…

Meseleye sadece duygusal olarak değil, mantıklı baktığım zaman da, Halil Umut Meler’in yarı final veya final maçını çok rahat çıkaracağını söyleyebilirim…

Hem otoritesi, hem kararları, hem de vücut diliyle bu işi kotarabilir…

Anlayacağınız bu işin üstesinden gelir.