UFC dövüşçüsü Michel Pereira Brezilya'daki sel felaketinde sokak hayvanlarını kurtardı

UFC Orta Sıklet dövüşçüsü Michel Pereira, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde gösterdiği insanlık örneğiyle gönülleri fethetti. Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel felaketinde birçok insan ve hayvan zor durumda kaldı. Pereira, sel sularında mahsur kalan sokak hayvanlarını kurtarmak için gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede aktif olarak görev alan Pereira, sokak hayvanlarını güvenli yerlere taşıyarak onların hayatta kalmasına yardımcı oldu. Bu süreçte çekilen fotoğraflar ve videolar, sosyal medyada hızla yayıldı ve Pereira'nın duyarlı davranışı büyük takdir topladı.