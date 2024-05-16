UFC dövüşçüsü Michel Pereira Brezilya'daki sel felaketinde sokak hayvanlarını kurtardı

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UFC dövüşçüsü Michel Pereira Brezilya'daki sel felaketinde sokak hayvanlarını kurtardı
UFC Orta Sıklet dövüşçüsü Michel Pereira, Brezilya'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan sokak hayvanlarının kurtarılma çalışmalarına katıldı. Pereira'nın bu duyarlı davranışı, sosyal medyada takdir topladı.

UFC Orta Sıklet dövüşçüsü Michel Pereira, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde gösterdiği insanlık örneğiyle gönülleri fethetti. Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel felaketinde birçok insan ve hayvan zor durumda kaldı. Pereira, sel sularında mahsur kalan sokak hayvanlarını kurtarmak için gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katıldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede aktif olarak görev alan Pereira, sokak hayvanlarını güvenli yerlere taşıyarak onların hayatta kalmasına yardımcı oldu. Bu süreçte çekilen fotoğraflar ve videolar, sosyal medyada hızla yayıldı ve Pereira'nın duyarlı davranışı büyük takdir topladı.

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