UFO'lar bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Ünlü gazeteci saniye saniye paylaştı

Düzenleme: Simge Dal
UFO'lar bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Ünlü gazeteci saniye saniye paylaştı

Gazeteci Yazar Tuluhan Tekelioğlu, Antalya'da UFO gördüğünü iddia etti. Tekelioğlu'nun çektiği görüntü ise sosyal medya gündem oldu.

Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

UFO gördüğünü iddia eden Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, o anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Paylaşımında "Saat 8.20 civarıydı yakalamaya çalıştım biraz hızlı geçti ama sizin için yakaladım" diyen Tekelioğlu çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Görüntülerde beyaz bir cismin havada süzüldüğü görülüyor.

İSTANBUL SEMALARINDA DA UFO BENZERİ CİSİM GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda İstanbul semalarında gece saatlerinde fosforlu yeşil renk tonlarında sabit bir cisim görenlerin ilgisini çekmişti.

Herkesin önce uçaklara tutulan yeşil lazer sandığı cisim dakikalarca havada sabit bir şekilde hareket etmeden durunca görenlerde UFO şüphesi yaratmıştı.

Kimi vatandaşlar 155’e durumu ihbar ederken, cisime drone şüphesiyle yaklaşanlar da oldu. Ancak uzun süre havada kalması dikkat çekmişti.

Birçok kişinin de farklı açılardan aynı görüntüyü paylaşması sosyal medyada gündeme oturmuştu.

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