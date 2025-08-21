Ufuk Bayraktar serbest bırakıldı! Ezel'in Ramiz Dayı'sıydı

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, gözaltına alındı. Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmıştı.

RESTORAN BASIP HARAÇ İSTEDİ İDDİASI

Ünlü oyuncu dün öğle saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Ufuk Bayraktar ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Bayraktar, ‘tehdit-hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı.

“HAFTALIK 25 BİN LİRA VERECEKSİN”

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Bayraktar'ın ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, "Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği iddia edildi. Dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya indiren Bayraktar gözaltına alındı.

Olayın ortaya çıkan görüntülerinde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar’ın ‘seni vuracağım’ diyerek bağırdığı görüldü.

Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar; nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret.

MEKAN SAHİBİYLE YAPTIĞI KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Bayraktar’ın, haraç istediği iddia edilen mekân sahibiyle yaptığı konuşma ortaya çıktı:

Görüntülerde Ufuk Bayraktar’ın “Çocuklara dedim haftalık 10 bin lira verin. Ben onlar para kazansın istediğim için söyledim. Vermek zorunda da değilsin.”

Mekân sahibi: Ben günde 17 saat çalışıyorum, niye 10 bin lira vereyim ki? Dediği duyuldu

6 AY HAPİSTE KALMIŞTI

Ünlü ismin işlemleri sürerken, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapiste kalmıştı.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar’ın gözaltına alınmasının ardından kim olduğu merak edildi.

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk serüveni, babasının işlettiği Cihangir’deki Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmesiyle başladı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

İlk oyunculuk deneyimini 2003 yapımı “Bekleme Odası” filmiyle yaşadı. Bayraktar, ardından birçok başarılı projede yer aldı. Bayraktar’ın 2006 yılında Vildan Atasever ile başrolü paylaştığı “Kader” filmi, kariyerinde dönüm noktası oldu. Bu filmdeki performansı ona İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi.

Ezel’de, Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandıran Bayraktar, 2012 yılında Dağ filmiyle geniş kitlelere ulaştı. Ünlü isim aynı yıl Çanakkale 1915 ve Bu Son Olsun gibi projelerde rol aldı.

2014’te senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Kümes filmiyle kamera arkasına geçti. 2016’da Dağ 2 ile oyunculuk başarısını pekiştirdi. Sevda Kuşun Kanadında, Milat, Savaşçı ve Vatanım Sensin gibi dizilerde de rol aldı.

ÖDÜLLERİ:

2006 – Antalya Altın Portakal Film Festivali – Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü (Kader Filmi)

2006 – İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Kader Filmi)

2006 – Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü (Kader Filmi)

Filmleri ve Dizileri:

2016- Dağ 2 (Bekir) (Sinema Filmi)

2016 - Sevda Kuşun Kanadında (Ömer) (TV Dizisi)

2015 - Milat (Hamza Ustaoğlu (Mit Elemanı)) (TV Dizisi)

2014 - The Coop (Kümes) (Süleyman)(Sinema Filmi)

2014 - Miraç (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale 1915 (Seyit Onbaşı) (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Bekir) (Sinema Filmi)

2012 - Bu Son Olsun (Ertuğrul) (Sinema Filmi)

2011 - Toprağın Çocukları (Cevher) (Sinema Filmi)

2010 - Memleket Meselesi (Polis) (Sinema Filmi)

2010 - Ayrılık (Kemal) (Sinema Filmi) 2010

2009 - Yeni Baştan (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Ezel (Ramiz Karaeski Gençlik) (TV Dizisi)

2008 - Sıcak (Sinema Filmi)

2008 - Girdap (Konuşmacı) (Sinema Filmi)

2008 - Ali'nin Sekiz Günü (Kemal) (Sinema Filmi)

2007 - Yumurta (Haluk) (Sinema Filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (Hasan) (TV Dizisi)

2006 - İklimler (Taksici) (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Bekir) (Sinema Filmi)

2005 - Fareler (Kısa Film)

2003 - Bekleme Odası (Ferit) (Sinema Filmi)

2000 - Tirvana (Polis Memuru) (TV Dizisi)