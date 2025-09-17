Ufuk Özkan’ın kardeşi sağlık durumunu açıkladı! İntihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti! Nafaka detayı dikkat çekti

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası aile tarafından yalanlandı. Özkan'ın gözlem amaçlı hastanede olduğu da açıklandı.

"MORALİ BOZULDU"

Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen abisinin çalışmaya devam ettiğini söyleyen Umut Özkan; "20’lerinde bir ışıkçı, gönüllü olarak abime karaciğerini vermek istedi ama heyet kabul etmedi. Morali bozuldu…" ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan'ın dinlemediği ve nafakayı karşılamak için çalıştığını da iddia etti. Umut Özkan "İyi değilsin gitme turneye dedim. Karşılamam gereken şeyler var, dedi. Bu da abimi çok üzdü zaman içinde" şeklinde konuştu.

“Şükürler olsun, bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli.”

NAFAKA YÜZÜNDEN ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Ufuk Özkan Nazan Güneş ile boşandıktan sonra nafaka yüzünden zor günler geçirdi. Özkan, "İki yıl önce boşandım. Ödeyeceğim nafaka 114 bin TL oldu. Ayda bu kadar para kazanmıyorum. Hiç harcama yapmasam yine ödeyemem" ifadelerini kullanmıştı.