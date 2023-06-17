Ufuk Sarıca: Takımımla gurur duyuyorum

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes karşılaşması ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sarıca'nın açıklamaları;

-Sezona başladığımız halimizle, noktaladığımız durum harika. Final oynamak bence mükemmel. Biz bu takımı şampiyonluk için kurmadık, bu bir gerçek. Ama yolda büyüyen, kendi imkanlarıyla, oyuncuların gelişimiyle final oynayan takım haline geldik. Bence çok iyi mücadele ettik. Ama bu 3 maçta, özellikle ilk 2 maçta zaman zaman kötü basketbol oynadık.



-Anadolu Efes, çok önemli bir rakip. Larkin faktörü de var. Onları da tebrik ediyorum. Sonunda doğrusunu söylemek gerekirse gücümüz yetmedi. Bu maçı alabilirsek, seride birçok şey değişecekti. Kısmet olmadı. Bu takımla gurur duyuyorum. 16 takıma başlayan ligde lideri elemek, son gün sahada olmak bence çok değerli. Bunun da keyfini çıkartıp, bardağın dolu tarafına bakacağız.