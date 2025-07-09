Ufuk Sarıca'nın yeni takımı açıklandı

Basketbol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Esenler Erokspor, başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca’yı getirdiğini açıkladı.

Esenler Erokspor'dan yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden, deneyimi ve liderliğiyle sayısız başarıya imza atmış Sayın Ufuk Sarıca, yeni sezonda Esenler Erokspor Basketbol Takımı'mızın başantrenörlük görevini üstlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Sarıca İzmir ekibi Karşıyaka'da toplam 10 yıl görev yapmış ve yeşil-kırmızılılarda şampiyonluk dahil 3 kupa kazanmıştı. Yaşanan mali krizden dolayı Sarıca Ocak ayında Karşıyaka ile yollarını ayırdı.