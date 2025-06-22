Ufuk Sarıca'nın yeni takımı: İzmir'den İstanbul'a dönüş

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Ufuk Sarıca'nın yeni takımı: İzmir'den İstanbul'a dönüş

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Esenler Erokspor, başantrenörlük görevi için Ufuk Sarıca ile anlaştı.

Son olarak çalıştırdığı İzmir temsilcisi Karşıyaka'dan sezon ortasında kulüpte yaşanan mali sıkıntılar ve kadronun önemli oranda dağılması nedeniyle ayrılan antrenör Ufuk Sarıca'nın yeni adresi belli oldu.

KARŞIYAKA'DA TARİH YAZDI

Sarıca Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Esenler Erokspor'la resmen anlaştı. Sarıca İstanbul temsilcisi ile 1+1 yıllık sözleşme yaptı. Karşıyaka'da iki farklı dönemde çalışan Ufuk Sarıca 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te ise lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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