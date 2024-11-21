Ufuk Uras, görüşmede Bahçeli’nin ne dediğini anlattı! DEM Parti detayı dikkat çekti

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kurucularından Ufuk Uras, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Uras, daha sonra DEM Parti yetkilileriyle de temaslarda bulunduğunu duyurdu.

Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Uras, “Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim” dedi.

"BARIŞMALIYIZ"

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, Uras, görüşmede Bahçeli’ye son dönemdeki açıklamalarını desteklediğini ifade etti. Bir sosyalist ile bir milliyetçinin buluşmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Uras, bu diyaloğun önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Bahçeli’nin mevcut sürece yaklaşımını özetleyen Uras, Bahçeli’nin son sürece dair bakışını "Yıllardan beri kendisinin de dahil olduğu bir kavga var. ‘Artık buluşmalıyız, yeni bir sayfa açmalıyız, barışmalıyız" sözleriyle özetledi.

'ÖCALAN' KARARINI YİNELEDİ

Uras, Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’ın kendini ifade etmesi ve DEM Parti ile bir temas kurulmasının önemine değindiğini belirtti. Uras, "Sayın Bahçeli, Öcalan’ın kendini ifade etmesi ve DEM Parti ile Öcalan’ın buluşmasının önemini bir kez daha vurguladı" dedi.

Uras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında bir gerilim olduğu iddialarına dair de “Böyle bir gözlemim olmadı. Bir itiş kakış, bir uzlaşmazlık olduğunu da düşünmüyorum. Sayın Bahçeli bu işin çözümünün topluma yarayacağını düşünüyor. ‘Gençler ölmesin’ diyoruz, onlar da bu noktadalar ve onlar da aşmışlar” ifadelerini kullandı.