Ufukta derbi gözüktü: İşte tüm eşleşme ihtimalleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak.



Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.



Kupada kendi grubundaki takımla eşleşemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak.



Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.