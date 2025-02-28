Ufukta derbi gözüktü: İşte tüm eşleşme ihtimalleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ufukta derbi gözüktü: İşte tüm eşleşme ihtimalleri

Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Galatasaray gruptan seri başı çıkmadığı için ufukta derbi göründü. Sarı kırmızılılar çeyrek final maçını deplasmanda oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak.

Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.

Kupada kendi grubundaki takımla eşleşemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak.

Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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