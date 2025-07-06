Ufukta kötü şeyler var: Katil Öcalan’la hazırlayacakları anayasayı halka dayatacaklar!

Kendi youtube kanalında son siyasi gelişmeleri ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonları değerlendiren Önkibar, “Maliyet ortadayken iktidar fren yapmıyor. Hala gaza basıyor” dedi. Yakında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne de kayyım atanacağını söyleyip, “Erdoğan bunun işaretini İstanbul pislik içinde diyerek verdi. Peşi sıra başka başka isimler de tutuklanacak. Başka illere de kayyım atayacaklar ki işaretler ortada” diye konuştu.

Bu davranış tarzının iktidarın sinsi amacı ortaya serdiğini vurgulayan Önkibar, “Peki o ne derseniz; Türkiye'de rejimin değiştirilmesi, milli cumhuriyetin tasfiye edilmesidir” deyip değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

AMAÇ LAİK DEVLETİN TASFİYE EDİLMESİDİR

Hedef Türkiye'deki rejimi Mısır, Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya rejimine dönüştürmektir. İktidarın bu süreçteki yol arkadaşları da Devlet Bahçeli ile kanlı katil Abdullah Öcalan ve de Hizbullah, pardon Hüdapar'dır. Evet, asker vesayeti ile hazırlandı denilerek çöpe atılmak istenen 12 Eylül anayasası yerine katil Abdullah Öcalan'la beraber hazırlanacak anayasayı takas etmek istiyorlar.

Görüyorsunuz bebek katili Apo artık Türk ordusundan daha makbul. Çünkü anayasa hazırlayıcısı konumuna getirildi.

Bu arada unutmayalım. 1982 anayasasında 97 madde değiştirildi. Yani o günkü anayasa ile bugünkü anayasa arasında çok fark var. Bir başka husus 1982 anayasası milletten %93.1 bir oranın da kabul oyu aldı. O günleri yaşımız itibarıyla yakından yaşadık, kimseye oy bağlamında asla bir zorlama yapılmadı.

Hakikat böyleyken, milletten %93 oy alan ve 4’de 3’ü değişen anayasa kötü. Katil Apo ile yapılacak anayasa iyi olacak. Öyle mi?..

İlaveten bu AKP değil mi? yürürlükteki anayasaya uymayan ve sık sık Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit eden. Şu halde mesele yeni anayasa filan değil. Hadise laik devleti tasfiye edip ümmete dayalı bir devlet kurmaktır.

MİLLETİN ONAYINA SUNULMAYACAK

Millet böyle bir anayasayı kabul etmez demeyin. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi korkutularak anayasa yapma masasına oturtulamazsa yeni anayasa milletin oyuna sunulmayacak.

Nasıl olacak derseniz anayasa halka rağmen yapılacak. Evet, İktidar darbeci Kenan Evren'in bile yaptığını yapmayacak. Halihazırda halk oylamasında değil %93, %40'a bile erişmesi mümkün görünmüyor.

CHP listelerinden Meclis’e sokulan İslamcı vekiller, AKP'liler, MHP'liler ve DEM Partililerle, Hüda Partililer, satın alınan ve alınacak olan milletvekilleri ele verecek. 400 sayısına ulaşılarak bunu yapmaya çalışacaklar.

Söyleyin böyle bir anayasa meşru olabilir mi? Bu yapılan sivil darbe olmayacak mı? Ne demektir halk oyuna sunulmayan anayasa?

Bütün bunlardan sonra sonuç hüküm şudur:

Apo ile yeni anayasa yapmak demek Türk devletinin kuruluş ilkelerine baş kaldırmak demektir. Büyük resimdeki okuma ise Amerika Birleşik Devletleri'nin, 100 yıl sonra İslamcı AKP'yi kullanarak, tanımadığı Lozan anlaşmasını çöpe atıp, Sevr’i hayata geçirmek istemesidir.