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Uganda nükleer enerji üretimine 2031'de başlayacak

Uganda, 2031 yılında tamamlanacak ülkenin ilk nükleer enerji tesisinin inşasına başlanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 18:04
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Uganda nükleer enerji üretimine 2031'de başlayacak

Uganda nükleer enerji üretimine 2031'de başlayacak
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Uganda Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruth Nankabirwa Ssentamu, yaptığı açıklamada, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ortaklığında inşa edilecek Buyende Nükleer Enerji Santrali'nin 2031 itibarıyla ilk aşamada 1000 megavat ardından 2000 megavat enerji üreteceğini belirtti.

Başkent Kampala'dan 150 kilometre uzaktaki Buyende kasabasına yapılacak tesis, ülkeyi Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra Sahra Altı Afrika'daki 2'nci nükleer enerjiye sahip ülke durumuna getirecek.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, ülkesinin zengin uranyum kaynaklarına rağmen bunu avantaja dönüştüremediğini ancak nükleer enerji santraliyle bu kaynaklardan faydalanmak istediklerini söylemişti.

Zengin su kaynaklarına sahip ülkede enerji üretimi çoğunlukla hidroelektrikten karşılanıyor.

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