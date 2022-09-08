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Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis

Uganda mahkemesi, 6 aslanı zehirlemek ve öldürmekle suçlanan iki avcıyı 17'şer yıl hapse mahkum etti.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:09
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Uganda'da aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis

Aslanları zehirleyen avcılara tarihi hapis
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Nile Post'un haberine göre, Uganda'nın güneyindeki Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı'nda "ağaca tırmanan aslan" olarak bilinen türü zehirleyen avcılar, suçlarını kabul etti.

Polisin yakalanmaları için daha önce ödül koyduğu avcı Vincent Tumuhiirwe ve Robert Ariyo, polislere aslanların başlarını ve kemiklerini nerede sakladıklarını da gösterdi.

14 görgü şahidini dinleyen mahkeme, kaçak avcılara 17'şer yıl hapis cezası verdi.

Nadir görülen ve ağaca tırmanan aslanlar olarak bilinen türün hedef alınması geçen yıl büyük tepkilere yol açmıştı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan aslanlar, ülkeye her yıl çok sayıda turist çekiyor.

Afrika'da yaklaşık 100 yıl önce 200 bin olan aslan nüfusunun şu anda 20 bine kadar gerilediği tahmin ediliyor.

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