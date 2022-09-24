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Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Uganda'da Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 17:43
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Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ebola nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 24 yaşındaki bir kişi, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola nedeniyle 20 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü. (AA)

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