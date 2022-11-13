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Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı

Uganda'da Ebola salgını, ülkenin doğusundaki Jinja şehrinde de görüldü.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:49
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Uganda'da Ebola salgını ülkenin doğusundaki Jinja şehrinde de görüldü

Ebola salgını Uganda'nın doğusuna ulaştı
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Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, yaptığı açıklamada, Jinja kentinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki Dan Waiswa'nın test sonucunun pozitif olduğu bilgisini paylaştı.

Eboladan öldüğü anlaşılan kişiyle birlikte daha önce batı ve merkez bölgelerde görülen virüsün doğu bölgelerine de ulaştığı anlaşıldı.

Şimdiye dek 135 vakanın kaydedildiği salgında 53 kişi virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Ülkede salgının yayılmasını önlemek için okulların 3. döneminin 25 Kasım'da sonlandırılması kararı alınmıştı.

Ebola virüsü, Uganda'da bu yıl ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki kişide tespit edilmişti.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

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