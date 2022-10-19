Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Uganda'daki Ebola salgını ile ilgili son verileri paylaştı.

Ülke genelinde 60 kişide Ebola virüsü tespit edildiği bilgisini paylaşan Dr. Ghebreyesus, 44 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü belirtti.

Dr. Ghebreyesus, tedavi sonucu 25 kişinin sağlığına kavuştuğunu vurgulayarak ülkede tespit edilemeyen daha fazla vaka olabileceğinden endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.