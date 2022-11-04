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Uganda'da Ebola vakalarının sayısı 131'e yükseldi

Uganda'da Ebola virüsü salgınında vaka sayısı 131'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:31
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Uganda'da Ebola virüsü salgınında vaka sayısı 131'e hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi

Uganda'da Ebola vakalarının sayısı 131'e yükseldi
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Uganda Sağlık Bakanlığından Doktor Henry Bosa, Dünya Sağlık Örgütüyle yapılan basın toplantısında, salgının ne zaman sonra ereceğine ilişkin tahminde bulunmanın zor olduğunu söyledi.

Salgının 7. haftasında vaka sayısının 131'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e çıktığını dile getiren Bosa, tedavi altına alınan hastalardan 43'ünün sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Afrika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin halen kontrol altında olduğunu aktardığı salgın, ülkenin farklı bölgelerine yayıldı.

Ebola virüsü, Uganda'da bu yıl ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

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