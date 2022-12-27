Uganda'da sel: 10 ölü

Uganda'nın güneyindeki Kooki bölgesinde sağanak yağışlar sonrası Rwizi Nehri ve Kijjanibarora Gölü'nde taşkın meydana geldi.

Sulak arazi çevresinde yaşayan 400 aile evini terk etmek zorunda kaldı, 10 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle besi hayvanları telef oldu. Selin Kampala otoyoluna bağlanan Kibaale Köprüsü'nü de tehdit ettiği aktarıldı.

Çevreciler, odun kömürü yapmak için yerel halkın ağaçları kesmesinin sellerin etkisini artırdığı uyarısı yaptı.