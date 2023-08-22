Ugandalı bakan Ali Koç'a yalvardı. Sebebi belli oldu

Uganda'nın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olan Peter Ogwang, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ‘Afrika Futbol Akademisi’ projesini ülkelerinde yapması için yalvarsa da kendisini dinlemediğini açıkladı.

Ugandalı bakan Ali Koç'a yalvardı. Sebebi belli oldu

Fenerbahçe'nin Afrika'da futbol akademisi açacağını duyurması üzerine Uganda'dan açıklama geldi.

NBS Sport'un haberine göre; Sarı lacivertliler geleceğe yatırım ve oyuncu keşfi için Afrika'da futbol akademisi açmaya karar verirken, projenin başlangıcı için Tanzanya düşünüldü.

Uganda'nın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Peter Ogwang ise, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bu projeyi Uganda'da yapması için ikna etmeye çalıştığını şu sözlerle anlattı: "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Tanzanya'ya futbol akademisi açacağını öğrendim. Uganda'ya açması için yalvardım ama beni dinlemedi."

Ogwang aynı zamanda projeyi çok istemesinin sebebinin, ülke için futbol ve spor yeteneklerinin gelişmesinde büyük rol oynayacağını düşünmesi olduğunu sözlerine ekledi.

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