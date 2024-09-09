Uğraşmaya artık gerek yok. Tavada su böreği yapmanın en kolay yolu

Kaynak: Haber Merkezi
Uğraşmaya artık gerek yok. Tavada su böreği yapmanın en kolay yolu

Artık su böreği yapmak için uzun uğraşlara gerek kalmadı. Hazır yufka kullanarak kolayca tavada su böreği yapabilir ve sevdiklerinize lezzetli bir ikramda bulunabilirsiniz.

Bu pratik tarif sayesinde zamanınızdan tasarruf ederken, geleneksel lezzetleri de sofranızdan eksik etmemiş olacaksınız.

Uğraşmaya artık gerek yok. Hazır yufka kullanarak tavada su böreği yapmanın en kolay yolu bulundu. Evde pratik bir şekilde su böreği yapmak isteyenler için harika bir yöntem olan hazır yufka ile yapılan su böreği tarifi, hem zaman kazandırıyor hem de lezzetinden ödün vermiyor.

Hazır yufka ile yapılan tavada su böreği tarifi oldukça basit.

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TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

4-5 adet yufka

2 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

100 gram peynir

3-4 dal maydanoz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

5 yemek kaşığı soda

1 çay kaşığı pul biber, tuz

1 tutam tane karabiber

Yapılışı:

Yarım yufkayı küçük parçalara ayırıp bir kaseye alın.

Aynı kaseye yumurta, ufalanmış peynir, maydanoz, süt ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın. Kullanacağınız tavayı yağlayın ve kısık ateşte ısıtın. Sonrasında bir tane yufkayı tavaya iyice yayın.

Hazırlamış olduğumuz harcı tavadaki yufkanın üzerine yayarak koyun.

Yufkanın tavanın dışında kalan kısımlarını üste gelecek şekilde katlayın.

Ayrı bir kapta soda ve yumurtayı çırpıp tavadaki yufkanın üzerine dökün.

5 dakika sonra böreği ters çevirip pişirmeye devam edin. İki tarafı da pişince böreğimiz hazır. Afiyet olsun...

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