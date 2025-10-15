Uğur Belenk, hafta sonu Nişantaşı’nda kızıyla yaptığı alışveriş sırasında magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmayarak dobra ve samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya fenomenlerinden müzik dünyasındaki dostluk ilişkilerine kadar pek çok konuda görüş belirten Belenk'in sert sözleri dikkat çekti.

FENOMEN ELEŞTİRİSİ: "BU İŞİN BİR SEVİYESİ OLMALI"

Fenomenlik akımına dair eleştirilerini dile getiren Belenk, konuya şöyle yaklaştı: “Özgürlüğe müdahale olarak görmeyelim ama fenomen var, fenomen var.” Sanatçı, bu durumu sert sözlerle eleştirdi: “Önüne gelen fenomen olmaya çalışıyor. Sesi yok, şarkı yapıyor. Bir noktadan sonra saçmalamaya başlıyorlar. Ben de çok kızıyorum, bu işin bir seviyesi olmalı.”

AİLESİNİ GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR

Özel hayatı hakkında konuşan sanatçı, ailesiyle göz önünde olmayı tercih etmediğini şu sözlerle açıkladı: “Ailem çalıştığım mekâna gelmez, göz önüne sokmaya gerek yok. Bugün pazar, kızımla kahvaltı yaptık, dönüşte de alışverişe çıktık.” Belenk, iş hayatı ile aile yaşantısını net bir şekilde ayırdığını belirtti.

"ARTIK SADECE ANADOLU YAKASI’NDA SAHNE ALIYORUM"

Sahne hayatına dair de konuşan Belenk, çalışma mekânı tercihini anlattı: “20-25 yıldır Anadolu Yakası’nda çalışıyorum. Avrupa Yakası’nda canlı müzik mekânı fazla kalmadı, ayrıca kaşeni gününde alamıyorsun. Allah’a şükür iyi bir kitlem var. Olursa İstanbul dışı ya da yurt dışında tek gala şeklinde giderim.”

Sektördeki yalnızlığa da değinen sanatçı, “Bir süre sonra yalnız kalıyorsun. Ben de yalnız kaldım ama insanlar başarını çekemiyor,” dedi.

Sözlerini esprili bir şekilde tamamlayan Belenk, muhabirleri güldüren şu sözleri söyledi: “Bütün kötü seslere şarkı söyletme şansım olsa, söyletmezdim. İnsan biraz da şarkı söylerken kendini bilmeli.”