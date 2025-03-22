Uğur Boral "Ali Koç'a, Sadık Çiftpınar'ı Puyol diye sattılar"

Eski Fenerbahçeli futbolcular Uğur Boral ve Serkan Balcı sarı lacivertli takıma Ali Koç döneminde transfer olan futbolcu Sadık Çiftpınar'ın transferini anlattı.

ALİ KOÇ "PUYOL" DİYE ALDI

Uğur Boral "Sayın başkan Ali Koç'a Sadık Çiftpınar'ı Puyol diye sattılar. Sadık'a Puyol dediler. Oyun bilgisi yok, oyun zekası yok. Oyun içindeki atraksiyonları çok zayıf. Benim yakın arkadaşım Tolgahan Sayışman bile etkilenmiş yorumlardan. Puyol dediklerinden. Saçlarını kestir 2.ligde oynayamaz." derken

Serkan Balcı "Tolga Doğantez vardı o da saçlarıyla Beşiktaş'a transfer yapmıştı." ifadelerini kullandı.