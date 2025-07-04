Uğur Çiftçi'den Sivasspor camiasına özür

Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi, açıklamalarda bulundu. Başkan Karagöl, kaptan Uğur Çiftçi'nin gelecek sezon 58 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

"SİVASLILARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Kaptan Uğur Çiftçi de geçtiğimiz sezon kötü bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere futbol bir takım oyunu. Bireysel hiçbir başarıya ulaşamayız. Demek ki biz biraz takım olamadık, bu da sonuca yansıdı. Çok üzgünüz, bu durum bizi hiç mutlu etmedi. Neredeyse yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden keyif almıyoruz. Bu olaydan ötürü Sivasspor taraftarından, camiamızdan, dünyadaki bütün Sivaslılardan takım kaptanı olarak ben ve takım arkadaşlarım özür diliyoruz" diye konuştu.

"YAŞANMAMASI GEREKEN BAZI OLAYLAR YAŞANDI"

Geçtiğimiz sezon yaşanmaması gereken bazı olayların yaşandığını ve bu nedenle üzgün olduğunu söyleyen Çiftçi, "Biz bir aileyiz. Her ailenin içinde böyle şeyler olabilir. Eğer benim de bir hatam, kusurum varsa affola. Çünkü Sivaslıyım, kendi memleketimde futbol oynuyorum ve bundan gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon, 58. yılımızda; taraftarımızla, hocamızla, başkanımızla birlikte bunun altını çizerek söylüyorum kupayı sezon sonunda kaldıracağımıza inanıyorum.

Bunun için siz taraftarlarımızdan; yaz demeden, kış demeden geliyorsunuz, bilet alıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Biraz daha çok desteğinizi ve arkamızda itici güç olmanızı istiyorum. Her şey Sivasspor için. Hepimizin amacı bir; Sivasspor. İnşallah bu sene takım olarak hedeflerimize ulaşan ve benim adıma da 58. yılda şampiyon olma şerefini yaşayan bir sezon olacaktır" ifadelerini kullandı.

