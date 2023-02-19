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Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali o dönemi anlattı: Uğur Dündar bizi yerden yere vurdu, biz düzelttik

tv100’de Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması Deprem Özel programına konuk olan Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali, geçmiş dönemde Dündar'ın eleştirilerini dikkate alarak yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 00:13
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''Uğur Dündar bizi yerden yere vurdu, biz düzelttik'' Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali o dönemi anlattı

Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali o dönemi anlattı: Uğur Dündar bizi yerden yere vurdu, biz düzelttik
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Usta gazeteci Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek, deprem felaketinin 13. gününde tv100’de "Haftanın Panoraması Deprem Özel" programında Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Cihat Yaycı ve Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçükali'yi konuk olarak ağırladı.

"UĞUR DÜNDAR BİZİ YERDEN YERE VURDU"

Küçükali "Ben 2005 yılında genel başkan olunca genel müdürümüz Ömer Taşlı’yı çağırıp ‘kurumun sıkıntılarını görüşelim’ dedim. ‘Problemleri doğru zamanda tespit edip, tespitlerimize iyi çözümler üretirsek ve çözümlerimize doğru kaynaklar bulup doğru zamanda değerlendirirsek kurumu ayağa kaldırırız’ dedim. ‘Bizi en fazla kim eleştirdi?’ diye sordum, ‘Uğur Dündar bizi yerden yere vurdu, perişan etti’ dedi. Çadırları çürümüş, 1. Dünya Savaşı’ndan kalma sarma bezleri var, yatakları var kenarları yırtılmış…" dedi.

YENİ HALİ GÖRÜNCE TEBRİK ETTİ

Dündar "Sargı bezlerinin üzerinde parmağım kalınlığında toz var, patlak maskeler, bozuk tansiyon ölçme aletleri… Toz toprak içerisindeler… Bağışların üzerine çatılardan oluk oluk su akıyor." diyerek o günkü durumu anlattı. Sözlerini sürdüren Küçükali "Bunları tespit ettik, imha ettik. Kaynak bulduk, çadırları dizdik. Uğur Bey’e telefon edip çağırdık. Uğur Bey 'Biz sizin kötü halinizi seçtik ama iyi halinizi de gördük, tebrik ediyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

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