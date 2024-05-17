Uğur Dündar: Böyle sahne İtalyan mafya filmlerinde bile olamaz

Uğur Dündar Sözcü Tv’de Ayhan Bora Kaplan’ın mağdur ettiği bir vatandaşla ilgili ilginç bir olay anlattı.

“EMNİYET OTOPARKINDA UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KARŞILADILAR”

Dündar, “Ayhan Bora Kaplan’ın parasına çöktüğü, işine çöktüğü hayatını mahvettiği bir mağdur bir müşteki şikayet etmek için Ankara Emniyeti’ne geliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün özel otoparkında Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik ve adamları uzun namlulu silahlarla karşılıyor. Adamı arabanın bagajına sokup sorgulamaya götürüyorlar. Böyle bir sahne İtalyan mafya filmlerinde bile olamaz, abartılmış denir çünkü” ifadelerini kullandı.