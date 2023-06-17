Uğur Dündar önce istifa etti, sonra göreve geri döndüğünü açıkladı

Fenerbahçe'de Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı.

Ardından üyelere devam edip etmemesi üzerine soru soran Uğur Dündar, görevine geri döndü.

Dündar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Genel Kurul Üyelerimizin unutulmaz destekleriyle görevime devam ediyorum.''

PROTESTOYU HAK ETMEDİĞİNİ İFADE ETTİ

İstifa kararının ardından bazı üyeler Uğur Dündar'a destek verdi ve görevde kalmasını rica etti.

Dündar ise protestoyu hak etmediğini ifade etti ve göreve geri dönmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu söyledi.

Yapılan oylama sonrası Dündar, görevine geri döndü.