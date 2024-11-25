Uğur Dündar'a babalık davasında DNA testi usule uygun yapılmadı iddiası! Dilara Gülatan'dan şoke eden sözler

Uğur Dündar'a karşı babalık davası açan Dilara Gülatan, Sabah Gazetesi eki Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar'ın annesi ile ilişkisine dair elinde kanıt olduğunu ifade eden Dilara Gülatan, Uğur Dündar lehine çıkan karara da itiraz edeceklerini açıkladı.

"DNA TESTİ USULE UYGUN YAPILMADI"

DNA testinin usulüne uygun yapılmadığını söyleyen Gülatan, "Uğur Dündar'ın DNA testi usulüne uygun yapılmadı. Hukuk mücadelem sürecek" ifadelerini kullandı.

Gülatan, "Normal prosedüre göre, Adli Tıp'ın DNA testinde sürüntü, saç ve kan örneği alması gerekiyor. Benden sadece kan alındı, Uğur Dündar'dan kan ve sürüntü alındı ama saç örneği alınmadı. Ayrıca örnekler alınırken avukatım da yanında değildi. Yani ilk DNA testi usule uygun yapılmadı" dedi.

“AVUKATIM ZATEN PROSEDÜRE UYULMADIĞI İÇİN İTİRAZ ETTİ”

Adli Tıp'ta normal prosedürde sürüntü, saç ve kan alınması gerekiyor. Benden sadece kan alındı. Hatta ben bu durumu örneğimi alan doktora sordum ama tatmin edici bir cevap veremedi. Uğur Dündar'dan ise kan ve sürüntü alındı. Örnekleri alınırken avukatım da kendisinin yanında yoktu. Ondan da saç alınmadı. Bir de örnekler alınırken yan yana ve kamera eşliğinde alınması gerekiyor. Biz aynı zamanda bile vermedik. Avukatım zaten prosedüre uyulmadığı için itiraz etti. Bu süreçte hakimimiz değişti. Yeni gelen hakim bizim itirazımızı reddetti. Bir ay dosyayı okumak için süre istedi ve bir ay sonra da kararını açıkladı.

Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı! Karar çıktı

KORKUSU YÜZÜNDEN 50 SAYFALIK RAPOR HAZIRLATTI

Uğur Bey, Adli Tıp Raporu'na itiraz ettiğimiz 5 madde için Koç Üniversitesi'nden 5 tane hoca ile 50 sayfalık bizim itirazımızın kabul edilmemesi için rapor hazırlattı. Korkusu yoksa neden böyle bir rapor hazırlatma ihtiyacı hissediyor. Madem kendisine bu kadar güveniyor, o zaman Adli Tıp'ta bir daha örnek versin.