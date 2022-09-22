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Uğur Dündar’dan ‘Altılı Masa’ya flaş uyarı: Anketlere bakıp...

Gazeteci Uğur Dündar, Altılı Masa’daki partilere seslenerek, "Anketlere bakıp, kazandık havasına girmesinler! Karşılarında şimdiye kadar hiç seçim kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar..." uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 01:58
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Uğur Dündar’dan ‘Altılı Masa’ya flaş uyarı: Anketlere bakıp...

Uğur Dündar’dan ‘Altılı Masa’ya flaş uyarı: Anketlere bakıp...
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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Altılı Masa’ya bir uyarıda bulundu.

Masadaki partilere seslenen Dündar, “Anketlere bakıp, kazandık havasına girmesinler” ifadelerini kullandı.

Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"6'lı masaya naçizane önerim: Çok,ama çok dikkatli ve temkinli hareket etsinler. Anketlere bakıp, kazandık havasına girmesinler! Karşılarında şimdiye kadar hiç seçim kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar..."

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