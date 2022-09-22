Uğur Dündar’dan ‘Altılı Masa’ya flaş uyarı: Anketlere bakıp...

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘Altılı Masa’ya bir uyarıda bulundu.

Masadaki partilere seslenen Dündar, “Anketlere bakıp, kazandık havasına girmesinler” ifadelerini kullandı.

Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"6'lı masaya naçizane önerim: Çok,ama çok dikkatli ve temkinli hareket etsinler. Anketlere bakıp, kazandık havasına girmesinler! Karşılarında şimdiye kadar hiç seçim kaybetmemiş bir lider olduğunu unutmasınlar..."