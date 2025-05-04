Uğur Dündar'ı şaşırtan el yazısı notu! Babası Osman Dündar'a ait, Mareşal Fevzi Çakmak kitabında bulundu

Kaynak: İHA
Uğur Dündar'ı şaşırtan el yazısı notu! Babası Osman Dündar'a ait, Mareşal Fevzi Çakmak kitabında bulundu

Kepez Belediyesi kütüphanesinden Uğur Dündar’ı şaşırtan bir sürpriz geldi. Dündar'a Kepez Kitap Fuarı “Basın Özgürlüğü” söyleşisinde Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından babasının el yazması notu hediye edildi.

Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğindeki fuar, dokuzuncu gününde Türk basınının efsane ismi Uğur Dündar’ı konuk etti.

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Yoğun ilgi gören “Basın Özgürlüğü” söyleşisinde Dündar, gazeteciliğin etik ve sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

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Antalya’daki anılarını paylaşan Dündar, 1986’da bir cinayet davasında yalancı tanıklıkla suçsuz bir kadının hapse girmekten nasıl kurtulduğunu anlattı. “Gazetecilik, kılı kırk yarmayı gerektirir. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmamalısınız.” dedi.

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Dündar, Kepez Belediyesi kütüphanesinden gelen sürprizi de paylaştı. Babası Osman Dündar’a ait, Mareşal Fevzi Çakmak hakkındaki bir kitapta bulunan el yazısı notu görünce duygulandığını belirtti.

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“Babamın yazısını tanırım. Yıllar sonra böyle bir belgeyle karşılaşmak çok özel.” diye konuştu.

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Antalya’nın eşsiz güzelliğine dikkat çeken Dündar, “Dünyayı gezdim, Antalya gibisi yok. Kıymetini bilelim” dedi. Söyleşide, “Cezaevinde çekilen o fotoğraftaki ışık saçan gülümseme” makalesini okuyan Dündar, “İnanmışlığın gülüşleri karanlıkları aydınlığa dönüştürür.” sözleriyle alkış aldı.

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Genç gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’i öven Dündar, onlarda kendi gençliğini gördüğünü söyledi.

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Söyleşinin sonunda Mesut Kocagöz, Dündar’a babasının “Büyük Maraşal Fevzi Çakmak” kitabındaki notunu ve Atatürk portresi hediye etti.

Kocagöz, “Bugün Kepez ve Antalya için tarihi bir gün. Siz bir şanssınız” dedi.

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