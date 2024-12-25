Uğur Dündar’ın babalık davasında yeni gelişme! Dosyadaki eksiklikler madde madde sıralandı

Günaydın’da yer alan habere göre, DNA incelemesi sonrası Dilara Gülatan, mahkemenin verdiği kararı davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

DAVADAKİ EKSİKLİKLER 6 MADDE SIRALANDI

Mahkemeye 5 sayfalık dilekçe sunan Gülatan'ın avukatları; davadaki eksiklikleri 6 maddede sıraladı.

Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanan Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir isim olduğunu söylemişti.

BABALIK DAVASI AÇTI

Dilara Gülatan ise babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğunu söylediğini belirterek, Dündar'a babalık davası açmıştı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nca DNA incelemesi sonucu Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığı aktarılıp davanın reddine karar verildi.

Gülatan'ın avukatları davadaki bilgileri eksik olduğunu söyleyerek Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne başvurdu. İstinaf'a sunulan 5 sayfalık dilekçeye ulaşıldı.

YASAYA AYKIRI HUSUSLAR SIRALANDI

Dilekçede yapılan yargılamada; DNA örneği alınması, raporlama gibi delil toplama safhalarında yapılan yasaya aykırı hususlar 6 maddede sıralandı.

Gülatan'ın avukatının verdiği dilekçeyle Isparta 3. Aile Mahkemesi'nin verdiği kararın istinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talep doğrultusunda karar verilmesi istendi. Aksi halde ise dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilebileceği de talep edildi.

DOSYADAKİ EKSİKLİKLER 6 MADDEDE SIRALANDI

1-İNCELEME ÖZENSİZ YAPILDI

Dilekçeye göre, Adli Tıp Kurumu raporunda rapor tarihi 22 Mart 2023 olarak belirtiliyordu. Ancak o tarihte henüz hem Uğur Dündar'dan hem de Dilara Gülatan'dan herhangi bir DNA örneği alınmadı. İncelemenin özensiz yapıldığını gösterdiği anlatıldı.

2-RAPORUN TARİHİ HATALIYDI

Rapor tarihinin 22 Mart 2024 olduğu kabul edilse dahi, UYAP sistemine eklenme tarihinin ise 13 Mart 2024 olduğuna dikkat çekilen dilekçede, '13 Mart'ta eklenmiş olan raporun düzenleme tarihinin 22 Mart olması raporun kuşkuya mahal verilmeyecek şekilde düzenlenmiş olması kuralında sakatlığa sebebiyet vermektedir' ifadeleri kullanıldı.

3-KİMLİK BİLGİLERİ İFŞA EDİLDİ

Dilekçede, Adli Tıp raporunun eklerindeki DNA incelemesi yapılan kişilerin kimlik bilgilerinin açıkça ifşa edildiği de hatırlatıldı.

4-KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre de Uğur Dündar'dan kan örneği alındığı ancak inceleme tarihi ile örnek alınma tarihi arasında geçen süre dikkate alındığında kan örneği yapısının bozulabilme ihtimalinin göz ardı edildiği aktarıldı. Bu tip durumlarda yönetmeliğe göre, kuru kan (kan leke) örneği alınması gerekirken Dündar'dan alınmadığı ifadeleri yer aldı.