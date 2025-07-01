Uğur Güneş ekranlara başrol olarak dönüyor

Türk dizi sektörüne unutulmaz yapımlar kazandıran TMC Yapım Şirketi, yeni ve iddialı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen'in kaleme aldığı "Kadife Kelepçe" kod adlı dizinin ilk başrol oyuncusu belli oldu. Başarılı performansı ve geniş hayran kitlesiyle tanınan Uğur Güneş, bu yeni projede yer alacak ilk isim olarak duyuruldu.

ÇEKİMLER BODRUM'DA BAŞLAYACAK

Dizinin çekimlerinin popüler tatil beldesi Bodrum'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu tercih, projenin görsel açıdan zengin ve ilgi çekici olacağının sinyallerini veriyor. Özellikle yaz aylarında başlayacak çekimlerin Bodrum'un doğal güzelliklerini ekranlara taşıması bekleniyor.

"ÇOK BAŞROLLÜ" BİR HİKAYE GELİYOR

"Kadife Kelepçe"nin sadece tek bir ana karakter etrafında değil, "çok başrollü" bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Bu durum, hikayenin derinliğini ve karakter çeşitliliğini artırarak izleyicilere çok yönlü bir deneyim sunma potansiyeli taşıyor. Dizinin ilerleyen günlerde Uğur Güneş'e eşlik edecek diğer önemli oyuncuların da peş peşe açıklanması bekleniyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, projenin güçlü bir oyuncu kadrosuyla sezona damga vurması hedefleniyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA SELİM DEMİRDELEN VAR

Dizinin kurucu yönetmenliğini deneyimli isim Selim Demirdelen üstlenecek. Demirdelen'in yönetmenlik koltuğunda oturması, projenin sanatsal kalitesi ve görsel anlatımı açısından önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor. TMC'nin ve ekibin bu yeni projeyle Türk dizi tarihine bir kez daha iddialı bir yapım kazandırmak için çalıştığı ifade ediliyor. Dizinin yayın tarihi ve hangi kanalda izleyiciyle buluşacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.