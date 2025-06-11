Uğur Karakullukçu Drogba'ya çıldırdı: Hain!

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in transfer sürecine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Osimhen’in dünya futbolundaki en iyi santrforlardan biri olduğunu ifade eden Karakullukçu, şunları söyledi:

"Benim için Osimhen Dünya'nın aktif en iyi 6 santrforundan biri. Yemin ediyorum aynı şartlara Haaland'ı almam. Galatasaray'a çok iyi bitiriciden ziyade korkunç fizikli adam lazım. Süper Lig'in kuralı bundan ibaret. Belki seneye 45-50 gol atacak.

'DROGBA İŞİ BOZMAK İSTİYOR'

Ben Osimhen'in Al-Hilal'i kabul edeceğini düşünüyordum. Çok şaşırdım. Benim duyduğuma göre Avrupa'dan ciddi bir teklif alacak. Bence Juventus yüksek bir teklif yapacak. Vlahovic'den çıktıkları taktirde 20 milyon Euro'luk maaş bütçesi açılacak.

Bir de Drogba'nın Chelsea efsane olduğunu biliyoruz. O da oyuncunun Chelsea'de oynamasını istiyor. Drogba işi bozmak istiyor. Zaten Mourinho'yla ilgili demeçleri de kendisini taraftarın gözünden düşürmüştü. Drogba hiçbir zaman Jardel ve Icardi kadar Galatasaray taraftarından değer görmeyecek. Eğer sen Osimhen'i ayartıp Chelsea'ye götüreceksen yazıklar olsun. Tarafsız kalması gerekiyordu."