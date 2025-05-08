Uğur Karakullukçu "Galatasaray Osimhen için parayı buldu"

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa giden Galatasaray da transfer için haberler geliyor.

Yorumcu Uğur Karakullukçu "Galatasaray parayı bulmuş Osimhen'e ama Osimhen'i ikna etmeye çalışıyorlar." dedi.

"BARIŞ ALPER VE SPONSORLAR"

Karakullukçu "Galatasaray, Osimhen'in parasını buldu. Osimhen için bastırıyor. Galatasaray 75 milyon Euro ödeyecek. İkna edilmeye çalışılıyor. 40 milyon Euro sponsor desteğiyle, geri kalan ise Barış Alper Yılmaz'dan gelmesi planlanıyor. Legal'in dışında değil. Sponsor dışında Galatasaray'ın parası da olacak. Barış Alper için iki tane Premier lig kulübü varmış. 30 milyon Euro'nun üstünü görme ihtimali yüksek Barış'ın." ifadelerini kullandı.