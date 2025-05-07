Uğur Karakullukçu Galatasaray'ın göndereceği isimleri açıkladı

Galatasaray Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa doğru giderken transfer hareketliliği de yaşıyor.

Yorumcu Uğur Karakullukçu gönderilecek isimleri açıkladı. Karakullukçu "Devre arası hamlelerine bakıyorum, bilgi olarak aktarayım, Frankowski'den mümkünse çıkmak istiyorlar. Cuesta %100 gönderilecek. Jelert'ten de muhtemelen çıkmış olacak. Morata muhtemelen gidecek. Morata da bu denklemde yedek kalmak istemez. 3 ay önce aldığımız 4 adamı göndermeye çalışıyoruz. Demek ki bir şeyi yanlış yaptık. Bu arada Sarı hariç maliyeti düşük transferler daha çok tuttu. Lemina ile Eren...

"ABDULLAH KAVUKÇU TEK YETKİLİ"

Gerçekten Galatasaray şanslı bu kadar. Şans derken, mistik bir şeyden bahsetmiyorum. Teknik direktör kulübü olmanın, Florya kulübü olmanın ekmeğini Galatasaray her zaman yedi. Devre arası transfer döneminde aynı oyuncuya iki tane ayrı-ayrı teklif yapan yöneticiler vardı. İbrahim Hatipoğlu ile Abdullah Kavukçu. Şimdi ama Abdullah Kavukçu tam yetkili."