Uğur Karakullukçu'nun kehaneti tuttu

Uğur Karakullukçu'nun kehaneti tuttu

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoülu transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun çok önceden yaptığı bir yorum sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferini resmiyete kavuşturmasının ardından, futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu’nun bir yıl önce yaptığı çarpıcı yorum sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"FENERBAHÇE BASAR PARAYI ALIR"

08 Ağustos 2024 tarihli bir yayında Galatasaray taraftarlarının Kerem Aktürkoğlu’na yönelik eleştirilerini değerlendiren Karakullukçu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kerem Aktürkoğlu’nu kırıp döküp yollarsan 2 sene sonra Fenerbahçe basar parayı alır, Arena’da Harry Potter show izlersin. Olacağı bu bu arada. Bu gidişle bu olacak da.”

Kerem’in Fenerbahçe’ye transferinin ardından bu sözler, sosyal medyada viral oldu.

