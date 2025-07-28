Uğur Meleke'den Beşiktaş eleştirisi

Yeni sezon öncesi transferlerine devam eden Beşiktaş'ta spor yazarı Uğur Meleke eleştirilerini dile getirdi.

"GALATASARAY'DAN ÜÇ SEZONDA 90 PUAN FARK"

Meleke "Bunlar hangi mantığa sığar? Beşiktaş bu yüzden bu hale geldi işte. Alınan kararların mantıksızlığına bakın."

- 4'e özkaynak Rıdvan Yılmaz'ı gönderdin. 4.5'a Zaynutdinov'u aldın.

- Şimdi yine Rıdvan'ı almaya çalışıyorsun. Arada da bir sürü sol bek denedin.

- Serdar Saatçı'yı 2'ye sattın. Hayatında Süper Lig ve Ümit Milli Takım'da oynamamış Emrecan Uzunhan'ın %50'sine aynı parayı verdin.

- Kartal Kayra Yılmaz'ı kiraya gönderdin. Kartal'ın genç milli takımdan yedeği Kerem Atakan Kesgin'e 1.5 milyon euro bonservis ödedin.

- Demir Ege'yi kiralık gönderdin.

- 16 milyon euro Al Musrati ve Onana'ya verdin.

- Sonuç? Beşiktaş son 3 sezon lider Galatasaray'dan toplam 90 puan fark yedi.