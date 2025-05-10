Uğur Meleke'den Jose Mourinho'ya flaş sözler! Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir - Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, kritik maçta 3 puanı 4 golle almayı başardı. Birçok tartışmalı pozisyonun olduğu maçı usta isimler köşelerinde değerlendirdiler.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"MOURINHO YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİ"

Ömer Üründül: Mourinho yine beklendiği gibi altı oyuncu değiştirerek maça başladı. Sonra da kafasına göre hamleler yaptı. İrfan Can Kahveci ile yıldızının barışmadığı kesin bir gerçek. Sormak istiyorum kendisine, 'ortaya çıkardım' diye övündüğü Yusuf Akçiçek neden oynamıyor? Gelelim Başakşehir'e... Nerede eski senelerin Başakşehir'i! Düşük tempo ile oynayan bir F.Bahçe'den 4 gol yemeleri için acaba Çağdaş Atan ne düşünüyor? (Sabah)

"GİTMİŞ YİNE EUROLAR"

Faik Çetiner: Diego Carlos diye bir stoper almışlar, inanılır gibi değil. Futbolcu mu, güreşçi mi, anlayamadık. Girdiği her pozisyon faul. İlk yarı sahada kaldıysa hakeme dua etsin. Gitmiş yine Euro’lar. Devre biterken Tadic ile Talisca’nın saha içi kapışması takım içi gerilimin de zirvede olduğunun göstergesiydi. Sonu da belli oldu. Mourinho devre arası şans eseri sahada kalan Carlos’u dışarı alıp Osayi’yi defansa çekti. İlk 45 dakikadaki havalı Başakşehir, ”Lay lom“ oyuna devam edince Fenerbahçe, Skriniar ile 2’nci golü buldu ve maçın sonu belli oldu. Başakşehir‘in görüntüsü bize Avrupa’yı istiyor gibi gelmedi. Oyunun son bölümünde Mourinho’nun “mavi boncuk“ dağıttığı hamleler (En Nesyri, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz) geldi. Oyuna girenlerden En Nesyri ve Oğuz’un attığı goller ile fark geldi. Düşünün bu takım zorlu bir deplasmanı farklı kazanıyor ama ne sevinen var, ne de mutlu olan. Neden acaba? Mourinho‘ya sorsak, bizi aydınlatır mı? (Fanatik)

"THE MAN OF CONTRADICTIONS"

Uğur Meleke: Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a yenildikleri 90 dakikanın ardından takımının iyi bir maç çıkardığını, sadece şanssız olduklarını, on kez oynasalar dokuzunu kazanacaklarını söylemişti. O zaman akla şöyle bir soru geliyor ister istemez: Madem Beşiktaş maçındaki oyun ve oyuncular iyiydi, dün neden tam 7 kişi değiştirdi geçen haftaki 11’inden? Bu durumda ya Mourinho geçen pazar doğruyu söylemiyordu, ya da dün! Tabii ki bu çelişki, Mourinho’nun bu sezonki ilki değil. Defalarca yaptı bunu Portekizli teknik adam. Kupadaki Galatasaray maçından sonra yenilme nedenlerinin saha dışı olduğunu iddia edip takip eden Trabzon müsabakasına hem sistem, hem de 7 personel değişikliğiyle çıktı. Kostic’i 21 kişilik kadroya almadı. Belki de takımının en formda ismi Oğuz’u kesti. O kararlar yüzünden zaten kısa bir süre sonra Kayseri maçıyla şampiyonluk yarışından koptu. Dörtlüye dönme hatası, ileride ritim tutmayan Talisca-Nesyri ikilisi ısrarı nedeniyle Mourinho puan kaybetmişti Kayseri’ye. Peşinden gelen Gaziantep maçına da 8 değişiklikle çıktı bu kez. Sadece son bir ayda, altı lig maçında tam 29 futbolcu değiştirmiş ilk 11’de. Mesai arkadaşlarım Kerim Beşer ve Cem Ak’tan rica ettim, 10 büyük ligi incelediler. 10 büyük ligde (Avrupa kupaları oynamayanlar baz alındığında) Fenerbahçe, Valladolid’de beraber ilk 11’ini en fazla değiştiren takım. Mourinho hem sahada her şeyin düzgün gittiğini, puan kayıplarının nedeninin birtakım harici düşmanlar olduğunu iddia ediyor. Hem de ilk 11 kararsızlığında Avrupa rekorları kırıyor! 2000-2015 arası Mourinho özel biriydi ama Mourinho’2025 çok çelişkili biri. (Hürriyet)