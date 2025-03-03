Uğur Meleke'den Okan Buruk eleştirisi

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile mücadele veren Galatasaray kritik Kasımpaşa maçında 3-3 berabere kalarak iki puan bıraktı. Maçın yankıları sürerken Hürriyet gazetesi spor yazarı Uğur Meleke Cuesta tercihi yüzünden Okan Buruk'u eleştirdi.

Uğur Meleke "Bu sezon Galatasaray’ın tüm kayıplarında olduğu gibi dün de yine bir taktiksel fantezi başroldeydi.

Okan Buruk, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oyuna Batshuayi’yi sokmuş, 4-4-2’ye dönmüş ve 5-0’a gitmişti maç.

Ardından Young Boys’a yine gereksiz bir 4-4-2 denemesiyle yenilip Devler Ligi’ni kaçırdı elden.

Gruplarda Malmö ve eleme turunda Alkamaar’da üçlü savunma fantezileri Avrupa Ligi’ne mâl oldu.

"KAYBIN SORUMLUSU OKAN BURUK"

Dün de takımı aslında iyi oynamıyorken, bireysel performanslarla 3-2’yi bulmasına rağmen Cuesta’yı sol bek olarak oyuna sokarak yitirdi 2 puanı.

Daha önce stoper ve sağ bek olarak da göz doldurmayan Cuesta dün de müsabakaya tuhaf bir penaltıyla damga vurdu.

Cuesta’nın kariyerini inceledim. 261 resmi maça çıkmış. Sadece 1 kere (2020’de bir prestij maçında) sol bek oynamış.

Bence Galatasaray’ın dünkü puan kaybının sorumlusu penaltı yapan Cuesta değil, onu sol bek olarak oyuna sokma talimatı veren Okan Buruk’tur."