Uğur Mumcu davasında 'Mehmet Ağar' gelişmesi

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerinin ele alındığı “Umut” davasının duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme ara kararını açıkladı. Uğur Mumcu davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, tanık olarak dinlenecek. Duruşma ise 12 Mayıs'a ertelendi.

Ayrıca Mumcu ailesi, 24 Mayıs 2024’te Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenilmesi için mahkemeye talepte bulunmuştu

“BİR TUĞLA ÇEKERSEM DUVAR YIKILIR”

1993’ün 24 Ocak ayında araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu Ankara’da evinin önündeki arabasına yerleştirilen bombayla 51 yaşında öldürülmüştü. Yolsuzluk iddiaları, derin devlet, yasa dışı örgütler ve bağlantılarının üzerine giden, yazan bir gazeteciydi.

Öldürüldüğünde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’ya “Bir tuğla çekersem duvar yıkılır” demişti. 32 yıl geçmesine yakın halen Mumcu'nun cinayeti çözülemedi.