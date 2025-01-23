Uğur Mumcu Efes Selçuk’ta anılacak

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, bir suikast sonucu hayatını kaybedişinin 32'nci yılında Efes Selçuk’ta anılacak. 24 Ocak Cuma günü Efes Selçuk Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek etkinlik saat 17.00’de Uğur Mumcu Anma Yürüyüşü ile başlayacak. Anma etkinliğinde tüm katılımcılar, saat 17.15’te Özgürlük Anıtına karanfil bırakılmasının ardından Uğur Mumcu heykeline kadar yürüyecek. Uğur Mumcu Anma Etkinliği, konuşmaların yapılması ve metinlerin okunması ile devam edecek.

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun suikastının üzerinden geçen yıllara rağmen suikastın aydınlatılamadığına dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Uğur Mumcu sadece bir gazetecinin değil bir duruşun, basın özgürlüğünün adıdır. Uğur Mumcu suikastı karanlıkların ortaya çıkmasına olduğu kadar basın özgürlüğüne de vurulan bir darbedir. Uğur Mumcu’nun katledilmesinin ardından 32 yıl geçmiş ve 32 yıldan bu yana faili meçhul olan bu cinayetin bir şekilde sonucu gelmemiş, dosya kapatılmış, gerçek katilleri kim hiçbir şekilde araştırılmamış. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Uğur Mumcu suikastı, Uğur Mumcu’nun fikirlerini öldüremedi, yok edemedi. Biz de o fikirler ışığında, ölümsüzlüğünün ışığında bir kez daha Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’yu Efes Selçuk’ta anacağız" ifadesini kullandı.